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18:39 06.04.2020

Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

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Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, один раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

"Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В ходе обстрела боевики применили запрещенные минскими договоренностями вооружения. "Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополь. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс", - сообщили в штабе ООС.

Согласно сводке, на всех трех участках разведения сил и средств режим "тишина" соблюдается.

Теги: #оос
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