События

18:11 06.04.2020

До полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены COVID-19

2 мин читать
До полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены COVID-19

Порядка полумиллиона иранцев могут быть инфицированы коронавирусом, сообщил член оперативного штаба Хамид Соури журналистам в понедельник.

Таковы, по его словам, оценки реальной ситуации с распространением COVID-19 в стране.

Соури отметил, что сейчас не учитываются люди, у которых болезнь протекает бессимптомно или с совсем легкими симптомами, сообщают иранские СМИ.

Население Ирана по состоянию на прошлый года составило более 83,3 млн человек.

По данным Минздрава Ирана, с начала эпидемии в стране выявлено 60,5 тыс. заразившихся, более 3,7 тыс. заболевших скончались.

Иран по масштабам эпидемии занимает седьмое место в мире.

В Тегеране считают, что одной из причин столь масштабного распространения в стране коронавируса являются односторонние санкции США, которые препятствуют доставке в Исламскую республику достаточного количества медикаментов и медоборудования.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в понедельник, что Исламская республика не обращалась и не собирается обращаться за медицинской помощью к США.

"Они стремятся поставить Иран в тяжелое положение, а затем воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы посадить Иран за стол переговоров", - сказал дипломат, которого цитируют иранские СМИ.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и хотят добиться от Тегерана согласия на заключение новой сделки, которая бы, по мнению Вашингтона, исключила возможность разработки Ираном ядерного оружия и положила конец "дестабилизирующей" деятельности этой страны в регионе.

Теги: #коронавирус #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 06.04.2020
Коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза - Меркель

Коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза - Меркель

18:19 06.04.2020
Юридическое объединение Revealing Information создало Центр поддержки бизнеса

Юридическое объединение Revealing Information создало Центр поддержки бизнеса

18:12 06.04.2020
Проводимые "Континентал" экспресс-тесты на коронавирус дали несколько положительных результатов

Проводимые "Континентал" экспресс-тесты на коронавирус дали несколько положительных результатов

17:59 06.04.2020
Чрезвычайное положение в Латвии из-за Covid-19 хотят продлить до середины мая

Чрезвычайное положение в Латвии из-за Covid-19 хотят продлить до середины мая

17:43 06.04.2020
Финские СМИ пишут о возможных чартерах для сезонных работников из Украины, посольство Финляндии пока не подтверждает

Финские СМИ пишут о возможных чартерах для сезонных работников из Украины, посольство Финляндии пока не подтверждает

17:20 06.04.2020
В Киеве задержали мужчину, который вплавь добирался на спортивную площадку в Гидропарке

В Киеве задержали мужчину, который вплавь добирался на спортивную площадку в Гидропарке

17:18 06.04.2020
Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

17:07 06.04.2020
Минздрав запускает службу аэромедицинской эвакуации

Минздрав запускает службу аэромедицинской эвакуации

16:56 06.04.2020
Нардеп Гончаренко подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

Нардеп Гончаренко подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

16:33 06.04.2020
Бизнес собрал 5 млн грн для лечения медиков с COVID-19

Бизнес собрал 5 млн грн для лечения медиков с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В экосистемах Украины количество пожаров за год выросло на четверть, в 99% причиной стал человеческий фактор

Замминистра финансов Ермоличев задекларировал 995 тыс. грн доходов за 2019г

В Иране уже почти неделю снижаются темпы распространения коронавируса

В Тернополе женщина не пустила домой вернувшегося из Польши мужа, полиция направила его в медучреждение на изоляцию

"Интерпайп" закупил СИЗ для опорных больниц Днепропетровской области на 35,3 млн грн

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

Депутат от "Слуги народа" провел урок физики для 10-го класса в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн"

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА