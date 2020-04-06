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17:43 06.04.2020

Финские СМИ пишут о возможных чартерах для сезонных работников из Украины, посольство Финляндии пока не подтверждает

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Финские СМИ пишут о возможных чартерах для сезонных работников из Украины, посольство Финляндии пока не подтверждает

Минтруда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины, сообщил в воскресенье портал новостей Yle, однако посольство Финляндии в Украине пока не подтверждает эту информацию.

По данным Yle, в Финляндии работники должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы, которые остро нуждаются в рабочей силе.

В статье говорится, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, и стоимость еды повыситься, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда. Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников, утверждает издание.

По словам старшего специалиста Минтруда Финляндии Лауры Перхеэнтупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновника, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

"Эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами. Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", – прокомментировало информацию финских СМИ посольство Финляндии в Украине.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда. В соседней с Финляндией Эстонии крупнейшие садоводы и овощеводы, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников. Вероятно, это означает повышение стоимости местных ягод и фруктов, однако планов сокращать объем урожая пока нет, сообщил портал новостей вещания rus.err. Хозяйство Kindel Käsi OÜ, занимающееся выращиванием клубники, на 100% зависит от украинской рабочей силы. Первые работники должны были приехать на весенние работы в начале этого месяца. В изменившихся условиях предприятие должно решить, заказывать ли еще растения на 18 гектаров или отказаться от расширения клубничных полей в этом году.

Работать на поля хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины. Сейчас надеются, что работники смогут приехать только на сбор ягод. Если нет, то придется найти работников в Эстонии. Это повысит стоимость местных ягод.

"С украинцами удобно. Они приезжают весной на работу, а осенью уезжают. С местными работниками может получиться так, что кто-то сможет поработать неделю, кто-то - несколько дней, да и бумажная, административная нагрузка значительно возрастет. Могут повыситься расходы на зарплаты, что отразится на стоимости килограмма ягод", - цитирует издание хозяйку предприятия Хелен Каскему.

От украинской рабочей силы зависят и овощеводы. В Sagro Ou восемь работников уже на месте. Понадобится еще десяток рабочих рук, которые начали искать на эстонском рабочем рынке. Председатель правления Sagro Калле Рейтер сказал, что даже если среди жителей Эстонии найдутся желающие, то только на два-три месяца, что не подходит для цикла выращивания овощей.

Теги: #коронавирус #финляндия
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