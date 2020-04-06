В Киеве задержали мужчину, который вплавь добирался на спортивную площадку в Гидропарке

В Киеве задержали мужчину, который пытался вплавь добраться до спортивной площадки в Гидропарке, игнорируя карантинные ограничения, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Сегодня в Днепровском районе на территории зоны отдыха один из мужчин пытался попасть на спортплощадку, и когда его не пропустили туда сотрудники полиции, он начал конфликтовать с ними. После разъяснительной работы неизвестный все равно проигнорировал установленные карантинные ограничения и начал плыть на другой берег реки, где его задержали полицейские", - сообщают правоохранители.

Нарушителем оказался местный житель 1999 года рождения. По факту нарушения был составлен административный материал по ст. 44-3 (нарушения правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Ему грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. грн).

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины с 6 апреля 2020 в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции усилены карантинные мероприятия. В частности, введен запрет на пребывание в общественных местах без респиратора или маски, на перемещение группами больше двух человек, кроме необходимости сопровождать детей, запрет на пребывание в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей.