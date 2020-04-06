Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам, сообщает пресс-служба горсовета.

"С сегодняшнего дня весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это значит, что в транспорте будут перевозить только определенные категории граждан – это сотрудники сфер, обеспечивающие жизнедеятельность города. В частности, сотрудники медицинских учреждений, продуктовых магазинов, банков, сферы коммунального хозяйства и энергетики, сотрудники соцслужб, правоохранительных органов и других учреждений", – цитируют в сообщении слова заместителя городского головы Львова Ирины Маруняк.

Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, водитель и пассажиры должны находится в салоне транспорта в масках, а перевозить можно только сидячих пассажиров.

По словам Маруняк, руководители учреждений должны выдать сотрудникам удостоверения или справки, свидетельствующие о том, что они являются работникам соответствующих структур. Справку должен подписать руководитель предприятия и поставить мокрую печать.