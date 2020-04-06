Минздрав запускает службу аэромедицинской эвакуации

Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад, информирует пресс-служба министерства.

"Это 8 воздушных судов, которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник.

Отмечается, что три самолета будут предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, и ещё пять - Национальной гвардией Украины.