Нардеп Гончаренко подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабинета министров Украины о введении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

"Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении №211 (о борьбе с коронавирусом)", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале в понедельник

По его словам, это решение идет вразрез Конституции Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. "Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Украины: право на предпринимательскую деятельность, право на мирные собрания, право на труд, право на свободу передвижения", - написал нардеп.

Парламентарий подчеркивает, что ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. "Суд должен оставить действие данного акта. И если Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) или Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – ИФ) видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране - то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон. И они должны соблюдаться", - подчеркнул Гончаренко.

Согласно тексту заявления, нардеп также оспаривает постановление Кабмина от 2 апреля №255 об усилении ограничительных мер в период карантина.

В свою очередь, на сайте Окружного админсуда Киева сообщается, что к ним поступил иск об обжаловании установленного Кабинетом министров Украины ограничения на перемещение лиц, не уточняя, кто истец.

"В частности, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля 2020 перемещаться группой более чем из двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда сообщили, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, Кабмин принял постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" 11 марта. Впоследствии в него вносились многочисленные изменения.