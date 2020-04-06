События

16:42 06.04.2020

Замминистра финансов Ермоличев задекларировал 995 тыс. грн доходов за 2019г

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Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев указал 995 тыс. 654 грн доходов в е-декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Заработная плата составила замминистра 966 тыс. 818 грн и банковские проценты – 28 тыс 836 грн. Супруга за прошлый год задекларировала 286 тыс. 194 грн дохода.

Ермоличев также указал в декларации 352 тыс. 661 грн на банковских счетах и $1 тыс. 100 наличными средствами.

Согласно декларации, у его супруги есть остаток по невыплаченному кредиту в размере 108 тыс. 212 грн.

Ермоличев владеет домом (56 кв. м) в Черкасской области, совместно с супругой и дочерью квартирой (70,9 кв. м) в Киеве, супруга также владеет 16,66% дома (58,2 кв. м) в Черкасской области.

Кроме того, у замминистра есть автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска.

Как сообщалось, 2 апреля Кабинет министров Украины назначил Ермоличева заместителем министра финансов.

Теги: #декларация #минфин
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