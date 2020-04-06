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16:31 06.04.2020

В Иране уже почти неделю снижаются темпы распространения коронавируса

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В Иране уже почти неделю снижаются темпы распространения коронавируса

В Иране постепенно снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, однако ситуация с заболеванием еще не взята под контроль властей, сообщил в понедельник представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур.

"Из-за усиления политики социального дистанцирования за последние дни мы наблюдаем постепенный и медленный спад роста количества заражений", - заявил Джаханпур в эфире иранского телевидения.

Джаханпур пояснил, что за последние сутки в Иране диагностировали 2274 случаев заражения COVID-19, а также зафиксированы 136 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что спад наблюдается на протяжении последних шести дней. Так, пиковый прирост заболевших пришелся на 31 марта - тогда зарегистрировали более 3,1 тыс. новых случаев.

"Я надеюсь, что самая решительная приверженность этим инструкциям (мерам по борьбе с COVID-19 - ИФ) позволит нам выйти на этап, когда мы сможем контролировать и сдерживать заболевание", - отметил представитель Минздрава.

Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 60,5 тыс. заразившихся, более 3,7 тыс. заболевших скончались.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти дали добро на постепенное возобновление некоторых видов экономической деятельности с 11 апреля.

Ранее он заявлял о необходимости ввести в действие новые меры по борьбе с COVID-19.

По словам Рухани, "охрана здоровья должна быть продумана так, чтобы все люди, в том числе тех, кто занимается бизнесом, их сотрудники и клиенты, были уверены в том, что соблюдая эти меры, им будет гарантирована безопасность и на работе и на улице".

"Если коронавирус останется на какое-то время, нам нужно с ним так разобраться, чтобы люди не испытывали каких-либо трудностей в жизни", - подчеркнул Рухани.

Теги: #коронавірус #иран
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