"Интерпайп" закупил СИЗ для опорных больниц Днепропетровской области на 35,3 млн грн

Украинская промышленная компания "Интерпайп" законтрактовала и оплатила средства индивидуальной защиты для врачей на 35,3 млн грн (медицинские перчатки, костюмы биозащиты, респираторы и другую продукцию медицинского назначения), которая будет направлена в опорные больницы в Днепре, Новомосковске и Никополе.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, в условиях быстрого распространения коронавируса в Украине важно не только найти средства для приобретения наиболее необходимых позиций, но и оперативно осуществить их закупку. Недостаточное количество средств индивидуальной защиты для врачей – одна из основных причин кризиса, который настиг медицинские системы Китая и Италии.

Чтобы предотвратить такой сценарий в Днепропетровской области, "Интерпайп" совместно с Областным штабом противодействия коронавирусу и опорными больницами определила первоочередную потребность в СИЗ для медицинских работников.

При этом уточняется, что компания уже законтрактовала и частично оплатила средства индивидуальной защиты и расходные материалы на сумму в 35,3 млн грн - на эту сумму будет приобретено более 77 тысяч медицинских перчаток, 34,3 тысяч костюмов биологической защиты, 66 тысяч респираторов класса FFP2, FFP3, 27 тысяч медицинских хирургических масок, 23,3 тысячи изоляционных халатов, а также 165 кг хлорсодержащих средств для дезинфекции.

Средства индивидуальной защиты и расходные материалы будут доставлены в Днепр до конца апреля. Это – вторая поставка СИЗ, которую "Интерпайп" передаст опорным больницам области. Ранее компания совместно с благотворительным фондом "Відродження регіону" передала в Днепр, Никополь и Новомосковск более 45 тыс. пар медицинских перчаток, по 20 тыс. медицинских шапочек и фартуков, 100 тыс. пар бахил, около 200 защитных очков, а также 35 электроотсасывателей, 380 распылителей дезинфицирующих средств и 1800 ед. антисептика для рук.

Директор по закупкам и логистике группы Андрей Бибик отметил, что как крупная промышленная компания, "Интерпайп" работает с большим пулом подрядчиков.

"Нам удалось найти и заказать СИЗ медицинского назначения благодаря помощи нашего постоянного партнера по поставкам спецодежды – компании ВОРКСТОР. ВОРКСТОР помогал Китаю в пиковый период эпидемии и сохранил хорошие отношения с местным фармацевтическим гигантом – компанией СИНОФАРМ, которая и осуществит поставку. Кроме того, наш постоянный партнер по инспекциям и сертификациям Bureau Veritas бесплатно проведет инспекцию груза в Шанхае. В такие критические моменты, как сейчас, важна поддержка и взаимовыручка. Только так мы сможем победить эпидемию", - подчеркнул директор по закупкам и логистике, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.