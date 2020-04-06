У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Верховной Раде подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди народных депутатов, заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт – "ОПЗЖ", Владимир Ватрас – "Слуга народа", Руслан Горбенко – "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - "ОПЗЖ", Александр Лукашев – "ОПЗЖ", Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Доверие" (вылечился)", - написал Качура в понедельник в своем канале в Telegram.

Он добавил, что установлены контакты Скороход с нардепами Гео Леросом ("Слуга народа"), Игорем Васильковским ("Слуга народа"), Владимиром Вятровичем ("Европейская солидарность"), Ниной Южаниной ("Евросолидарность"), Александром Санченко ("Слуга народа"), Ахтемом Чийгозом ("Евромолидарность") и Ольгой Саладухой ("Слуга народа").