В Тернопольской области инфицирование COVID-19 подтверждено у 44 медицинских работников, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета.

"В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика: 35 - в Монастырском районе; 2 - в Залищицком районе; 4 - в Кременецком районе; 1 - в Козивском районе; 1 - в Бучацкого районе; 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Ка сообщалось, до данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 утра 6 апреля в Тернопольской области 160 случаев (2 летальных) заболевания коронавирусом.