В Днепре задействованные в борьбе с коронавирусом медработники будут получать повышенную зарплату

В г.Днепр медицинские работники, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом, будут получать повышенную зарплату, сообщил директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский.

Соответствующее решение было принято городскими властями по инициативе мэра Бориса Филатова.

"Понимая опасность инфекции, которая, к сожалению, распространяется Украине, решено повысить зарплату медицинским работникам, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом. Если это касается санитарки, ее зарплата составит от 10 тыс. грн, медсестра будет получать от 15 тыс. грн, врач-анестезиолог или врач-реаниматолог - от 20 тыс. грн и выше. Поэтому я приглашаю медработников - мы будем рады вас видеть и достойно оценим ваш вклад в борьбу с этой опасной болезнью", - приводит слова Бабского пресс-служба горсовета.