Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

На ежедневном совещании по вопросам противодействия распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

"Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционировать в Украине. Сегодня на некоторых из них наблюдается неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки", - сообщает в понедельник пресс-служба президента.

Также на совещании Национальная полиция Украины отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.