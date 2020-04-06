События

14:12 06.04.2020

Половина трудоустроенных жителей Молдовы продолжают ходить на работу после введения ЧП

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Половина трудоустроенных жителей Молдовы продолжают ходить на работу после введения ЧП

После введения чрезвычайного положения в Молдове 46,7% трудоустроенных граждан не перешли на "удаленку" и продолжают выполнять свои профессиональные обязанности на рабочем месте, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные в понедельник компанией Date Inteligente.

Согласно результатам опроса, 19,7% продолжают работать дистанционно, 15,9% находятся в оплачиваемом отпуске, 12,5% являются технически безработными, 1,8% потеряли место работы, а 3,4% не ответили на вопрос.

Исследование показало, что одному человеку в период пандемии достаточно для нормальной жизни 5,4 тыс. леев (270 евро) в месяц, семье из двух человек - 7,7 тыс. леев (385 евро), трех - 8,7 тыс. леев (435 евро), четырех - 11,2 тыс. леев (560 евро), пяти - 15 тыс. леев (750 евро).

Опрос был проведен с 30 марта по 4 апреля среди 381 респондента по телефону. В период проведения опроса работники бюджетной сферы были отправлены в вынужденный недельный отпуск с сохранением заработной платы. В понедельник они вышли на работу, но комиссия по чрезвычайному положению страны намерена во второй половине дня принять решение о продлении оплачиваемого отпуска для бюджетников еще на две недели.

Теги: #молдова #коронавирус
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