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14:11 06.04.2020

Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля

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Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится в четверг, 9 апреля, прогнозирует народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.

"Скорее всего, заседание внеочередное состоится в этот четверг", - сказала Мошенец в эфире телеканала "Украина24" в понедельник.

В то же время народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз отметила, что пока никакой официальной информации о проведении внеочередного пленарного заседания парламента нет.

"К сожалению, пока что нет никакой четкой информации о готовности проведения соответствующего внеочередного заседания в этот четверг", - отметила Фриз в эфире этого же телеканала.

Теги: #верховная_рада
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