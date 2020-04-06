В Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность расположенной в одном из бизнес-центров г.Днепр ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность "фермы" - более 5 тыс. ботов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Также злоумышленники использовали SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

"Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19", - добавили в ведомстве.

СБУ начато уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

По информации СБУ, с начала карантина сотрудники ведомства разоблачили две управляемые из РФ ботофермы в Киеве и в Днепре. Деятельность 7 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, расследуется в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст.109 и ст.110 Уголовного кодекса Украины.