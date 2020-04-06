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13:55 06.04.2020

Маски полностью доступны в Интернете, в аптеки они поступают несколько медленнее - ОП

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Маски полностью доступны в Интернете, в аптеки они поступают несколько медленнее - ОП

С началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете, несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают, отмечает замглавы Офиса президента, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил на ежедневном селекторном совещании в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента Украины.

Тимошенко также сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие 7 самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

Дополнительно глава государства указал, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

"К нам приходит информация то о закрытии детского областного отделения, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или прекращать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #коронавирус #тимошенко
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