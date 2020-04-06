Более 120 админпротоколов за нарушение правил карантина составила полиция во Львовской области за выходные

128 протоколов о нарушении правил карантина составила полиция Львовской области 4-5 апреля за нарушение правил карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"В общем в выходные полицейские составила 128 протоколов об админправонарушениях по статье 44-3 КУоАП", – указано в сообщении.

Кроме того, полицейские составили 7 админпротоколов на жителей области, которые вернулись из-за границы и нарушили правила двухнедельной самоизоляции.

В то же время на сайте судебной власти Украины размещены решения судов Львовской области по составленным админпротоколам за нарушение правил карантина. Из 13 постановлений судов о нарушениях правил карантина между 17 и 31 марта, нет ни одного, в котором суд удовлетворил бы требования полиции о штрафах.

Большинство из них закрыты из-за отсутствия состава нарушения закона, по малозначительности, а несколько направлены в полицию для доработок.