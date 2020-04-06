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13:31 06.04.2020

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

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Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что своевременные меры по введению в Украине карантина позволяют контролировать ситуацию с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба президента, в понедельник на ежедневном селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский
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