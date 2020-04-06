Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде, сообщил Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины (ГНТЦ ЯРБ).

Специалисты отдела аварийной готовности и радиационного мониторинга ГНТЦ ЯРБ по результатам проведенного измерения содержания радионуклидов в воздухе (в оптимальной точке с наиболее вероятным расчетным повышением показателей радиационной обстановки в результате пожара) не выявили техногенных радионуклидов, отмечает центр.

"По состоянию на 17:00 5 апреля пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде", – отмечено в сообщении.