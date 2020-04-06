С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

"С учетом изменений с 00:00 ч. 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении Госпогранслужбы со ссылкой на решение правительства.

В ведомстве напоминают, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

"С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - говорится в сообщении.

В частности остаются работать пункты пропуска: Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Старокозачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачовск, Сеньковка, Миловое, Семковка, Новые Яриловычи, Славутич, Выступовичи и Доманово.

Отмечается, что в связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Кроме того, исключение ограничительных мер могут приниматься по эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.