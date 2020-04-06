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13:22 06.04.2020

В Запорожье закрыли о. Хортица, но не прекратили движения рейсовых автобусов и маршруток

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В Запорожье закрыли о. Хортица, но не прекратили движения рейсовых автобусов и маршруток

В Запорожье закрыт на карантин о. Хортица. Но, вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, в понедельник на маршруты вышли все виды городского общественного транспорта, в т.ч. автобусы и маршрутки.

По сообщению администрации Национального заповедника «Хортица», согласно с решением Запорожского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в связи с усилением карантинных мероприятий , связанных с распространением короновирусной инфекции, с 6 апреля вводится запрет на пребывание отдыхающих на территории острова.

Также введены ограничения на съезд автотранспорта с основных автодорог, ведущих через о.Хортица. Пребывание на территории острова разрешен лишь для лиц проживающих или работающих на Хортице.

За соблюдением карантинных ограничений на территории Национального заповедника «Хортица» следит Национальная Гвардия Украины и полиция.

При этом, как сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook, с 6 марта в городе продолжат работать автобусы и маршрутки, карантинный запрет которых рекомендован Министерством здравоохранения Запорожья.

«Большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать как и раньше» - заявил В. Буряк.

По его словам, рекомендации Министерства здравоохранения Украины о запрете работы транспорта. кроме трамваев и троллейбусов. «вынужденная и наверное правильная», однако тем запорожцам, кто не имеет возможности работать дома дистанционно, нужно как то добираться на работу.

Известно, что в ряде районов Запорожья пассажиров перевозят лишь автобусы и маршрутки.

В.Буряк подчеркнул, что решение о выходе на маршруты всех видов городского транспорта с понедельника, 6 апреля, принято после консультации с юристами, и на основании Постановлении Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 г. № 255.

Теги: #коронавирус #запорожье
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