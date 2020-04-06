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13:12 06.04.2020

В Киеве постоянно дезинфицируют улицы, остановки и подъезды

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В Киеве постоянно дезинфицируют улицы, остановки и подъезды

В Киеве дезинфекцию улиц проводят круглосуточно, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"В городе… осуществляют обработку улиц. Работы идут круглосуточно… Во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами, в составе которых компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии, и которые не дают подняться им в воздух", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

Он также сообщил, что в городе ежедневно моют и обрабатывают антисептиками все остановки общественного транспорта.

"Наиболее многолюдные остановки обрабатывают дважды в день", - добавил Кличко.

По его словам, также дезинфицируются подземные пешеходные переходы и подъезды в домах.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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