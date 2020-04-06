В Бельгии за сутки зафиксировано 185 смертей среди зараженных коронавирусом

С начала распространения COVID-19 в Бельгии зарегистрировано 1 тыс. 632 летальных исхода среди инфицированных, за минувшие сутки в стране скончались 185 человек, сообщили в понедельник представители антикризисного центра и Минздрава в Брюсселе.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в стране достигло 20 тыс. 814, за последние сутки положительный результат дали анализы еще 1 тыс. 123 тестированных.

Общее число госпитализированных с коронавирусом в стране составляет 5 тыс. 840, за последние сутки добавились 420 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тыс. 257 человек. За сутки из больниц выписались 235 вылечившихся.

В воскресенье вечером премьер-министр Бельгии Софи Вильмес распространила видеообращение, в котором со ссылкой на экспертов заявила, что предпринимаемые властями усилия в борьбе против COVID-19 уже дают почувствовать некоторый результат. В частности, наблюдается определенное снижение темпа распространения коронавируса и заполняемости коек в больницах.

При этом она напомнила, что режим изоляции населения, назначенный до 19 апреля, может быть продлен до 3 мая. Власти оценивают ситуацию.