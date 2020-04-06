Коронавирус подтвердился у четверых госпитализированных с пневмонией ужгородцев

В пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы Ужгорода с диагнозом "пневмония" проходили лечение четыре человека, в которых были отобраны в последствии давшие позитивный результаты образцы на исследование на коронавируса CОVID-19, информирует управление здравоохранения Ужгородского городского совета.

"Образцы были доставлены в ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр МЗ Украины", результаты исследования оказались положительными. Больных перевели в областную инфекционную больницу", - говорится в обнародованном в понедельник на странице горсовета в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, в понедельник мобильная бригада отобрала образцы биоматериалов в 17 работников центральной городской клинической больницы: это работники приемного отделения, лаборатории и работники пульмонологического отделения, контактировавшие с пациентами, больными CОVID-19 и их биоматериалами.

"Их отправили на самоизоляцию домой, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи", - говорится в сообщении.

Помимо этого в понедельник проведут забор образцов у работников городской поликлиники, контактировавших с больным CОVID-19 пациентом ранее.