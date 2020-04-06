Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Жители окуупированных Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа, поэтому Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории, заявило посольство США в Украине.

"Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.