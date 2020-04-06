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12:42 06.04.2020

Кличко просит Кабмин пересмотреть решение о снятии запрета на работу ломбардов

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Кличко просит Кабмин пересмотреть решение о снятии запрета на работу ломбардов

Мэр Киева Виталий Клико призывает Кабинет министров Украины пересмотреть свое решение о снятии запрета на работу ломбардов и кредитных союзов.

"Хочу обратиться к правительству с просьбой пересмотреть решение о разрешении работать ломбардным и кредитным союзам", - сказал он в понедельник в ходе онлайн-брифинга.

Как сообщалось, 2 апреля Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Теги: #киев #кличко #ломбард
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