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12:27 06.04.2020

В Киеве за сутки коронавирус диагностирован у 22 человек

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В Киеве за сутки коронавирус диагностирован у 22 человек

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели на коронавирус. Сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – 2 медика", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

По его словам, также заболел 8-летний мальчик.

"Четыре случая заболевания в Киево-Печерской Лавре", - добавил мэр Киева.

Он уточнил, что 9 пациентов лечатся в стационаре, а 13 – находятся на домашнем лечении.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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