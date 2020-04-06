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12:23 06.04.2020

Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, все они пройдут 14-дневную обсервацию

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Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, все они пройдут 14-дневную обсервацию

В понедельник из Турции в Украину паромом "Карасу – Черноморск" прибыли 35 украинцев, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту. Граждане Украины смогли вернуться на Родину при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле", - сообщили в пограничном ведомстве.

Согласно информации, первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов заболевания не выявлено.

После этого пограничники начали оформление пассажиров и водителей.

"Согласно решению Правительства указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия. Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест", - рассказали в ведомстве.

Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники.

"Как отмечает Генеральное консульство Украины в Стамбуле - в условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности в Турции, эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Теги: #коронавирус #турция
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