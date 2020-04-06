События

12:24 06.04.2020

Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

1 мин читать
Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины выступает за введение зеркальных мер в отношении стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков, сообщается на сайте ведомства.

Мининфраструктуры подготовило и в ближайшее время вынесет на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также прокомментировал ситуацию с украинскими перевозчиками, которые были заблокированы на границе Болгарии и Турции.

"Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако Турцией введен карантин для водителей на 14 суток. Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границе Болгарии и Турции", - сообщил министр.

По его словам, пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки.

Первоочередно осуществляется оформление транспортных средств, которые были загружены до 21 марта.

Как сообщалось, ранее Турция разрешила пересечь границу 50 украинским фурам, которые были заблокированы на въезде в страну. Украинские фуры 5 марта начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран.

Теги: #коронавирус #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 06.04.2020
В Бельгии за сутки зафиксировано 185 смертей среди зараженных коронавирусом

В Бельгии за сутки зафиксировано 185 смертей среди зараженных коронавирусом

13:09 06.04.2020
Коронавирус подтвердился у четверых госпитализированных с пневмонией ужгородцев

Коронавирус подтвердился у четверых госпитализированных с пневмонией ужгородцев

12:42 06.04.2020
Улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19 в Черновцах

Улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19 в Черновцах

12:37 06.04.2020
В Украине во время карантина женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – заниматься спортом и употреблять алкоголь

В Украине во время карантина женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – заниматься спортом и употреблять алкоголь

12:27 06.04.2020
В Киеве за сутки коронавирус диагностирован у 22 человек

В Киеве за сутки коронавирус диагностирован у 22 человек

12:23 06.04.2020
Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, все они пройдут 14-дневную обсервацию

Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, все они пройдут 14-дневную обсервацию

12:06 06.04.2020
Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

12:01 06.04.2020
Германия готовится частично закрыть границу с Нидерландами

Германия готовится частично закрыть границу с Нидерландами

12:00 06.04.2020
В Винницкой области коронавирус подтвержден у семерых детей

В Винницкой области коронавирус подтвержден у семерых детей

11:59 06.04.2020
Италия разрешила Ryanair осуществлять 28 еженедельных рейсов в Украину до 13 июля

Италия разрешила Ryanair осуществлять 28 еженедельных рейсов в Украину до 13 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коронавирус подтвердился у четверых госпитализированных с пневмонией ужгородцев

В Киеве за сутки коронавирус диагностирован у 22 человек

Скончался священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19 и уже 38 смертей

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Кличко просит Кабмин пересмотреть решение о снятии запрета на работу ломбардов

Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел

В Киевской области коронавирусом заболели уже шестеро детей, за сутки подтверждены три новых случая COVID-19

В Минске сообщили о дополнительных ограничениях на украинской границе: теперь в эту страну нельзя попасть пешком

В Ивано-Франковской области увеличилось до 141 количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

В марте нардепы голосовали рекордно мало

Международный полумарафон в Харькове перенесен на декабря из-за коронавируса

Очереди из фур остаются в основном на пункте пропуска "Краковец"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА