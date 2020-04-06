Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины выступает за введение зеркальных мер в отношении стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков, сообщается на сайте ведомства.

Мининфраструктуры подготовило и в ближайшее время вынесет на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также прокомментировал ситуацию с украинскими перевозчиками, которые были заблокированы на границе Болгарии и Турции.

"Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако Турцией введен карантин для водителей на 14 суток. Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границе Болгарии и Турции", - сообщил министр.

По его словам, пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки.

Первоочередно осуществляется оформление транспортных средств, которые были загружены до 21 марта.

Как сообщалось, ранее Турция разрешила пересечь границу 50 украинским фурам, которые были заблокированы на въезде в страну. Украинские фуры 5 марта начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран.