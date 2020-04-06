Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина
Служба такси Uber на базе Uber Shuttle распространит действие запущенного в Киеве сервиса Shuttle Heroes по бесплатной транспортировке медиков на всех работников предприятий критической инфраструктуры города.
Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, с 6 апреля Shuttle Heroes будет доступен для всех обладателей "Специального билета на проезд в общественном транспорте" в Киеве.
"Вместе с медицинскими работниками, сервисом Shuttle Heroes теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, "Киевводоканала", "Киевтеплоэнерго", представители районных государственных администраций города Киева и представители СМИ", - отмечается в сообщении.
Чтобы воспользоваться сервисом, обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle.
Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.
Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.
Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.
Как сообщалось, Uber 31 марта запустил в Киеве сервис Shuttle Heroes, который бесплатно перевозил медиков.