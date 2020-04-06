В Винницкой области коронавирус подтвержден у семерых детей

В Винницкой области по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей, сообщилглава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский.

"По состоянию на 6 апреля на территории области без изменений. Зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию, в 77 случаях подозрение не было подтверждено. В 75 случаях выявлен коронавирус, в том числе, у 7 детей: три ребенка в Виннице, три – в Гайсине и один – из Черновицкого района. За последние сутки ситуация не изменилась", - сказал он на брифинге в понедельник.

Скальский сообщил, что для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в Винницкой области закуплено и получено по гуманитарной помощи 49 наборов диагностических тест-систем.

По его словам, в областном лабораторном центре в наличии диагностические тест-системы для исследования материалов методом ПЦР на 3300 человек.

Скальский также рассказал, что в настоящее время на учете самоизоляции в рамках карантина находится 1880 граждан, из которых 1624 человека приехали из-за границы.

Он указал, что по состоянию на утро 6 апреля в области составлено 168 административных протоколов за нарушение правил карантина.