Италия разрешила Ryanair осуществлять 28 еженедельных рейсов в Украину до 13 июля

Авиационные власти Италии предоставили ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair временные права на исполнение 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины до 13 июля 2020 года, сообщается на сайте Национального агентства гражданской авиации (ENAC).

Ryanair разрешили летать в Киев из Бергамо, Болонье, Рима, Катании; в Одессу и Львов - из Рима, Бергамо и Болонье; а также в Харьков - из Бергамо.

Ранее Ryanair заявила об отмене большинства своих авиарейсов с 24 марта. При этом перевозчик не рассчитывает на возобновление полетов в апреле и мае из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения значительных ограничений на полеты различными государствами Европы.

Как сообщалось, Ryanair намеревался начать выполнение рейсов из Италии в Украину в 2019 году.

"В Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство Италии предоставило определенные преимущества авиакомпании, у которой всего два рейса. Мы подали иск в суд и выиграли дело, поэтому, возможно, мы тоже будем летать из Италии в Украину", - заявлял коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.