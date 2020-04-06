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11:58 06.04.2020

В Киевской области коронавирусом заболели уже шестеро детей, за сутки подтверждены три новых случая COVID-19

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В Киевской области коронавирусом заболели уже шестеро детей, за сутки подтверждены три новых случая COVID-19

В Киевской области коронавирус зафиксирован у 91 жителя области, из которых шестеро заболевших - дети, всего за сутки подтверждены три новых случая инфицированияCOVID-19, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По данным ГУ "Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" по состоянию на 8:00 в Киевской области 91 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции (из них 6- у детей) 5 летальных случаев", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке в понедельник.

Всего в учреждениях здравоохранения Киевской области и Киева, где есть боксированные инфекционные отделения находятся 32 жители Киевской области с COVID-19, 59 человек находятся на амбулаторном лечебные у врачей первичного звена (самоизоляция).

Так, за последние сутки в области зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

По информации ОГА, больше всего заболевших коронавирусом в Обуховском районе (31 человек), из них 3 ребенка (смт Козин-19, с.Романков-3, Обухов-5, г. Украинка-3); в Киево-Святошинском - 21 заболевший (Вишневое-3, с.Крюковщина-2, г.Боярка-3, с.Лесники-4, с.Гатне-3, Дмитровка по 1, Софиевская Борщаговка-3, с.Тарасовка и с.Святопетровское - по 1); г. Ирпень – 3 случая; смт.Ворзель-1; смт.Гостомель-1; Буча-5; пгт. Коцюбинское-1; в Васильковском районе-2 (с.Рославичи) Бориспольском-1; Борисполь-7 заболевших, из них 1 ребенок; г. Белая Церковь-4; Белоцерковский, Броварской, Макаровский районы по 1;Мироновский р-н-2; Вышгород-4; г.Бровары - 3; пгт.Ставище-1; Фастов-1; Мироновский -2.

Кроме этого, в области зарегистрировано 387 человек с подозрением на COVID-19. Лабораторно обследовано 18 врачей и 4 медицинские сестры, по результатам исследований ПЦР-исследований у всех медработников отрицательный результат.

"Четверо пациентов выздоровели, что подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-тестов (девушка 21 год, мужчина 51 год, женщина 34 года). Медицинское наблюдение установлено за 1108 контактными лицами", - указано в сообщении.

Отмечается, что за предыдущие сутки в лечебные учреждения области госпитализированы 29 человек с диагнозом внебольничная пневмония, и 35 человек госпитализированы с ОРВИ.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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