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11:53 06.04.2020

Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

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Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

В ближайшие сутки, 7 апреля, сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, а также ожидается холодная ночь и интенсивный прогрев воздуха днем, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, на юге и востоке северо-восточный 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза в Одесской области 1-6° тепла; днем 12-17° тепла, в западных областях местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 14-16 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была 26,5 в 1975г., самая низкая ночью -5,8 в 1929г.

В среду, 8 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в северных областях западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Луганской, Донецкой и Запорожской областях на почве, местами в воздухе заморозки 0-5°, в Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 17-22° тепла, на юго-востоке страны 12-17°.

В Киеве 8 апреля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Теги: #погода #прогноз
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