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11:53 06.04.2020

В марте нардепы голосовали рекордно мало

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В марте нардепы голосовали рекордно мало

В марте 2020 года народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели голосований в Верховной Раде, заявляют в Комитете избирателей Украины.

"На низкие показатели голосований в марте повлиять два фактора: карантинный режим, в результате которого часть депутатов не пришли в Раду и рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, который проходил преимущественно формально и не вызвал особого интереса депутатов. Также в марте был принят ряд резонансных законов, против которых резко выступила часть фракций и групп Рады и, как результат, фактически отказалась от голосования за эти вопросы", - цитирует в понедельник руководителя КИУ Алексея Кошеля пресс-служба Комитета.

В среднем, как отмечают в КИУ, один народный депутат в течение месяца принял участие в 66% голосований. Ниже показатели были только в октябре 2019г, когда в среднем голосовали (нажимали "за", "против" или "воздержался") 65% депутатов. В остальные месяцы показатели были выше: в феврале - 73%, январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%, сентябре - 71%.

Среди ТОП-5 депутатов, принявших участие в наибольшем количестве голосований: Александр Бакумов - 100% ("Слуга народа"), Руслан Князевич - 99,8% ("Европейская солидарность"), Максим Заремский - 99,7% ("Слуга народа"), Михаил Цимбалюк - 99,6% (ВО "Батькивщина"), Георгий Мазурашу - 99,5% ("Слуга народа").

С другой стороны 22 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады за месяц. Среди них Антон Яценко (принял участие в 1,5% голосований), Игорь Палица (3,9%), Юлия Левочкина (4%), Александр Дубинский (4%), Тарас Козак (7%) и др.

Всего в марте состоялось 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на котором было проведено 934 голосования.

Теги: #верховная_рада #киу
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