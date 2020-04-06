Международный полумарафон в Харькове перенесен на декабря из-за коронавируса

Международный полумарафон 1st Run Ukraine Half Marathon, который планировалось провести 4 октября, перенесен на 6 декабря, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на информацию департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

"В связи с пандемией коронавируса забег перенесен на начало зимы. По словам организаторов, все регистрации будут сохранены за участниками и перенесены на новые даты", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В информации также отмечается, что если новая дата полумарафона для участника неудобна, он может до 1 июля перерегистрироваться на любой другой забег.