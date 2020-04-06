Очереди из фур остаются в основном на пункте пропуска "Краковец"

По сто грузовиков ожидает въезда в страну и выезда из Украины на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, сообщила Государственная таможенная служба в Телеграм-канале понедельник.

По ее данным, еще 170 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, 37 фур - на румунской границе в "Дяковом" и десять грузовиков на словацкой границе в пункте пропуска "Ужгород". Очереди на выезд из Украины в этих пунктах пропуска отсутствуют.