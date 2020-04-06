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11:27 06.04.2020

Полиция открыла дело в связи с пожаром в Чернобыльской зоне

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Полиция открыла дело в связи с пожаром в Чернобыльской зоне

По факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция открыла уголовное производство, новых очагов возгорания на утро понедельника не выявлено, сообщает Национальная полиция Украины.

"В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. В настоящее время там работают подразделения ГСЧС", - сообщается на странице Нацполиции в Фейсбук.

По информации Нацполиции, по состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины",- говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

Теги: #чернобыльская_зона #полиция #пожар
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