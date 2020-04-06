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11:27 06.04.2020

С начала эпидемии COVID-19 воздух в Израиле стал значительно чище

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С начала эпидемии COVID-19 воздух в Израиле стал значительно чище

С начала вспышки коронавируса COVID-19 уровень загрязнения воздуха в Израиле сильно снизился, сообщили в понедельник израильские СМИ со ссылкой на министерство по охране окружающей среды.

Министерство сообщило, что уровень загрязнения воздуха в израильской агломерации Гуш-Дан, которая включает в себя Тель-Авивский и Центральный округ, в целом снизился на 40%, также снижение загрязнения на 50% наблюдается на железнодорожных станциях.

По данным СМИ, такие данные были получены после проверки концентрации диоксида азота с помощью спутника мониторинга уровня загрязнения Sentinel-5P.

Кроме того, в Национальной сети мониторинга качества воздуха также выявили, что в последнее время концентрация диоксида азота снизилась примерно на 40% по сравнению со средним показателем.

Загрязнение также заметно снизилось как в менее населенных, так и оживленных районах, таких как область Галилея, пустыня Негев и Голанские высоты.

В Израиле действуют строгие ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Так, гражданам нельзя отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Исключение предоставляется, например, для поездки на работу, похода в магазин за продуктами, в аптеку или к врачу. Также можно пойти на свадьбу, похороны или в суд.

Ограничения коснулись и работы общественного транспорта.

На прошлой неделе правительство обязало всех жителей Израиля носить маски в общественных местах.

Вернувшихся из-за границы будут помещать в специальные гостиницы в карантин на 14 дней.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 6 апреля в Израиле диагнотировно 8611 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 51 человек с коронавирусом скончались. Между тем, 585 заболевших выздоровели.

Теги: #коронавирус #израиль
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