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11:17 06.04.2020

Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения ЧАЭС сталкера-белоруса

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Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения ЧАЭС сталкера-белоруса

В ночь на понедельник пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили и задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС гражданина Республики Беларусь, который незаконно пересек белорусско-украинскую границу.

"Иностранец, житель Гомельской области Беларуси, с целью экстремального туризма, незаконно пересек границу в пределах радиоактивно-загрязненной территории и шел к отселенному городу Припять. Сейчас на сталкера-иностранца составлены протоколы об административном правонарушении по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст.46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Кроме этого, говорится в информации, пограничники на пять лет запретили белорусу въезд на территорию Украины.

Теги: #сталкер #чернобыльская_зона
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