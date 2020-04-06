В Киеве умер украинский журналист Борис Клименко
В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко, сообщила его жена Валентина.
"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", - написала она на странице в Facebook в понедельник.
27 марта она сообщила, что у Бориса Клименко случился ишемический инсульт.
Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.
Агентство "Интерфакс-Украина" выражает соболезнование родным и друзьям Бориса.