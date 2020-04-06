В Киеве умер украинский журналист Борис Клименко

В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко, сообщила его жена Валентина.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", - написала она на странице в Facebook в понедельник.

27 марта она сообщила, что у Бориса Клименко случился ишемический инсульт.

Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

Агентство "Интерфакс-Украина" выражает соболезнование родным и друзьям Бориса.