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11:17 06.04.2020

В Киеве умер украинский журналист Борис Клименко

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В Киеве умер украинский журналист Борис Клименко

В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко, сообщила его жена Валентина.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", - написала она на странице в Facebook в понедельник.

27 марта она сообщила, что у Бориса Клименко случился ишемический инсульт.

Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

Агентство "Интерфакс-Украина" выражает соболезнование родным и друзьям Бориса.

Теги: #киев #клименко #смерть
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