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11:13 06.04.2020

Полиция устанавливает личности четырех погибших на пожаре на территории бывшего тубдиспансера в Краснограде

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Полиция устанавливает личности четырех погибших на пожаре на территории бывшего тубдиспансера в Краснограде

В воскресенье вечером в Краснограде (Харьковская обл.) на территории бывшего тубдиспансера по ул.Полтавская произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 от работников Нацполиции.

"На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения ГСЧС стало известно, что горение происходило в помещении бывшей котельной на площади около 5 кв.м. Горел мусор и старые матрасы. Из-за выгорания всех горючих веществ, пожар самоликвидировался еще до прибытия спасателей. На месте происшествия были обнаружены тела 4-х погибших человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, тела погибших направлены в морг для установления причин смерти. Их личности устанавливаются.

По заключению специалистов, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пожар #харьковская_область
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