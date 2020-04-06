В Донецкой области от коронавируса умер 84-летний житель Дружковки

В Донецкой области первый летальный случай от коронавируса зафиксирован у 84-летнего жителя г.Дружковки, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждены 9 случаев (1 летальный) заболевания коронавирусом.