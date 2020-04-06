Украинские производители смогут полностью покрыть потребность в ПЦР-тестах

Украинские производители готовы в сутки выпускать около 1 тыс. ПЦР-тестов, что позволит полностью покрыть потребность в ПЦР-тестах, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы ожидаем получить от украинского производителя 22 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть всю потребность в тестировании в Украине", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время в Украине есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики.

Он отметил, что в Украине проводиться ненамного меньше тестов, чем в других странах Европы, с учетом развития эпидемии.

"Мы должны понимать, что Европа на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Мы отслеживаем динамику и развитие сценариев, которые были в Испании, Италии и Франции. Если посмотреть количество тестирований, то в Украине ненамного меньше тестирований проводиться, чем в других странах. Поэтому вопрос тестирования - не проблема. Украина готова тестировать", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что Минздрав создаст отдельную горячую линию для пациентов, которых отказались тестировать на коронавирус.

"На выходных мы собирались с министром здравоохранения и прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований и способность обеспечить тестированием все возможные случаи. Сегодня-завтра будет обнародован алгоритм, согласно которому каждый может сообщить о случае отказа тестирования медработником - это будет отдельная горячая линия в Минздраве. Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказа от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще", - подчеркнул замминистра.