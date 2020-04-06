Британский премьер активно участвует в работе правительства, несмотря на госпитализацию

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, продолжает работать из больницы, сообщил в понедельник журналистам министр по делам местного самоуправления Роберт Дженрик.

По его словам, премьер "продолжает принимать активное участие в работе правительства".

Ранее сообщалось, что Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу. Ожидается, что Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.

"Речь идет о мере предосторожности, так как у премьер-министра все еще наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал ранее представитель главы правительства.