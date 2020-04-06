События

10:23 06.04.2020

На Волыни во время побега контрабандист наехал на полицейского

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На Волыни во время побега контрабандист наехал на полицейского

Занимающегося незаконным перемещением контрабандных сигарет контрабандиста, который пытался скрыться от правоохранителей, задержали в пограничные Волынской области, сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В ходе совместных мероприятий на окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки "Фольксваген". Водитель авто по требованию сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипажем полицейских было совершено преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль", - говорится в сообщении.

За рулем автомобиля был гражданин Украины. В транспортном средстве правоохранители обнаружили 17,5тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Продолжаются оперативные мероприятия и выяснения обстоятельств правонарушения.

Теги: #сигареты #полиция #контрабанда
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