Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

"Будь здоров, Борис Джонсон! Мы все с тобой и желаем быстрого выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он в своем Twitter в понедельник утром.

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

О том, в каком именно медучреждении находится премьер, не сообщается. Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идёт на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.