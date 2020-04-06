Число жертв коронавируса в Молдове увеличилось до 17

Минувшей ночью в Молдове скончались еще два человека от коронавируса, общее количество жертв достигло 17, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За последние сутки зарегистрированы две смерти. Речь идет о женщине в возрасте 81 года и мужчине в возрасте 78 лет. Таким образом, количество погибших от коронавируса в нашей стране составило 17 человек", - сказала министр после заседания Национальной комиссии по общественному здравоохранению в понедельник.

По ее словам, комиссия рекомендует продление еще на две недели вынужденных каникул для всех работников бюджетной сферы. Они в понедельник вышли на работу после недели вынужденного простоя.

"Решение о продлении каникул будет принято в понедельник комиссией по чрезвычайному положению", - сообщила Думбрэвяну.